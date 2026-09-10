Journée des peintres et artisans d’art, Rue Longue, Menton

Informations pratiques

Journée des peintres et artisans d’art Samedi 19 septembre, 10h00 Rue Longue Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’association Rue Longue, Coeur de ville propose de découvrir les richesse de la Rue longue, elle propose au cours de la deuxième Journée des peintres et artisans d’art un rendez-vous entre les métiers d’art et le public au coeur de la vieille ville de Menton. Cette journée sera l’occasion de découvrir les savoirs faire et les talents mentonnais.

Rue Longue 10 rue longue Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Menton est née aux alentours de 1250. Le centre historique de la ville s’est construit autour de la voie romaine qui le traversait. Seule voie menant vers l’Italie, la Via Aurélia devient Via Julia Augusta au premier siècle de notre ère.

En partant de l’Italie, la voie romaine contourne les Rochers rouges, enjambe le torrent Saint-Louis, passe aux Cuses, rejoint Sainte-Anne, puis entre dans le vieux Menton. Elle prend ensuite la rue Saint-Michel, la rue de Bréa, traverse les vallons du Fossan, du Careï, du Borrigo, de Gorbio, après être passée derrière la Madone pour aller vers la station de Lumone au Cap Martin.

Dans la partie de la vieille ville, elle est connue sous le nom de « Caméra recta », avant de devenir la « Rue Longue ». Réparée en 1908, elle est pavée de pierres de la Spezia (région de Ligurie).

Rue principale, elle est bordée d’échoppes, de tavernes et de relais muletiers.

La voie romaine demeure l’axe de circulation de la ville ancienne pendant toute la période médiévale (moitié XIIIème au XVIème siècle).

A la traversée de la vieille ville, elle est fermée par deux portes : la porte Saint-Antoine, côté France et la porte Saint-Julien, côté Italie.

Au début du XVIIIème siècle, avec l’accroissement de la population. Menton se tourne vers une économie moderne fondée sur l’agrumiculture, l’oléiculture, le commerce et le cabotage

La rue Longue ne permet plus d’assurer le transit entre la France et l’Italie : il faut désormais s’adapter à l’évolution des transports et notamment aux activités commerciales liées à la mer. La topographie est le facteur majeur à l’origine de l’abandon du site de la ville primitive.

L’association Rue Longue, Coeur de ville propose de découvrir les richesse de la Rue longue, elle propose au cours de la deuxième Journée des peintres et artisans d’art un rendez-vous entre les d’art…

©Association Rue longue Coeur de ville