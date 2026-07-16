Journée d’étude Femmes enfermées dans les conflits civils et religieux Tour de Constance et Médiathèque André Chamson Aigues-Mortes
mercredi 30 septembre 2026 · Tour de Constance et Médiathèque André Chamson · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Aigues-Mortes
Journée d’étude Femmes enfermées dans les conflits civils et religieux
Tour de Constance et Médiathèque André Chamson Place Anatole France Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-10-01 12:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
A l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle exposition sur les prisonnières de la Tour de Constance et des 250 ans de la disparition de Marie Durand, participez à 2 journées d’études ponctuée de conférences.
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Tour de Constance et Médiathèque André Chamson Place Anatole France Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 61 55 enzo.roux@monuments-nationaux.fr
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English :
To mark the opening of a new exhibition on the female prisoners of the Tour de Constance and the 250th anniversary of Marie Durand’s death, join us for two daysfeaturing lectures.
L’événement Journée d’étude Femmes enfermées dans les conflits civils et religieux Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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