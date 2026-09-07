UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douai

Journée d’étude professionnelle, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai

Journée d’étude professionnelle, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Adresse
61 parvis Georges Prêtre
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Journée d’étude professionnelle Samedi 3 octobre, 09h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

TRACES, RÉCITS, HÉRITAGES : LE PATRIMOINE ÉCRIT COMME MÉMOIRE VIVANTE
Cette matinée de réflexion explore le rôle du patrimoine écrit dans la conservation et la transmission des mémoires. Livres, archives et collections patrimoniales racontent des histoires littéraires, artistiques, familiales et territoriales, tout en faisant le lien entre passé et présent.
Des spécialistes viendront partager leurs recherches et porter un regard croisé sur plusieurs fonds conservés à Douai : Christine Plante, Julie Ramos, Alexander Soetaert et Isabelle Turpin.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]
Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine patrimoine médiathèque

Louison Labroche / Edgar Cornet

À voir aussi à Douai (Nord)