Journée d’initiation au Shiatsu Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Journée d’initiation au Shiatsu

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date :

15 mars 2026

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Débutant, curieux, ou professionnels de soin voulant enrichir leur pratique en 2026 il est temps de faire un pas vers vous. Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre énergie grâce à une pratique ancestrale japonaise ?

emilie@souffledaile.fr

English :

Whether you’re a beginner, curious, or a care professional looking to enrich your practice, in 2026 it’s time to take a step towards yourself. How about taking a moment to reconnect with your body and energy through an ancestral Japanese practice?

