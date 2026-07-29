Journée d’initiation gravure sur bois Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Journée d’initiation à la gravure sur bois

Le

matin, en compagnie d’une plasticienne, découvrez dans le musée un

choix d’œuvres d’Antoine Bourdelle à partir desquelles vous réalisez

des croquis préparatoires. L’après-midi, initiez-vous à la gravure sur

bois tendre et imprimez votre estampe sous la presse, sur du papier

japon.

Durée 6h00 (avec une pause pour le déjeuner)

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Public : adultes, à partir de 15 ans

Découvrez la gravure sur bois à partir de l’observation et du dessin d’œuvres d’Antoine Bourdelle.

Le mercredi 09 décembre 2026

de 10h30 à 17h30

Le mercredi 04 novembre 2026

de 10h30 à 17h30

payant

Plein tarif : 30 €

Tarif réduit : 24 €

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-04T11:30:00+01:00

fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-04T10:30:00+02:00_2026-11-04T17:30:00+02:00;2026-12-09T10:30:00+02:00_2026-12-09T17:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/journee-dinitiation-la-gravure-sur-bois +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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