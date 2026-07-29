Journée d’initiation gravure sur bois Musée Bourdelle PARIS
mercredi 4 novembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Journée d’initiation à la gravure sur bois
Le
matin, en compagnie d’une plasticienne, découvrez dans le musée un
choix d’œuvres d’Antoine Bourdelle à partir desquelles vous réalisez
des croquis préparatoires. L’après-midi, initiez-vous à la gravure sur
bois tendre et imprimez votre estampe sous la presse, sur du papier
japon.
Durée 6h00 (avec une pause pour le déjeuner)
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Public : adultes, à partir de 15 ans
Découvrez la gravure sur bois à partir de l’observation et du dessin d’œuvres d’Antoine Bourdelle.
Le mercredi 09 décembre 2026
de 10h30 à 17h30
Le mercredi 04 novembre 2026
de 10h30 à 17h30
payant
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 24 €
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-04T11:30:00+01:00
fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-04T10:30:00+02:00_2026-11-04T17:30:00+02:00;2026-12-09T10:30:00+02:00_2026-12-09T17:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/journee-dinitiation-la-gravure-sur-bois +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
Afficher la carte du lieu Musée Bourdelle et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS 29 juillet 2026
- Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 29 juillet 2026
- Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris 29 juillet 2026
- D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris 29 juillet 2026
- Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute, JASS CLUB, Paris 29 juillet 2026