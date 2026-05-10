Journée Djéli – 10 ans du Sora Yaa Band Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
Journée Djéli – 10 ans du Sora Yaa Band Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 30 mai 2026.
Il réunit toute une famille artistique dans le patio de l’ICI Léon qu’il transforme en un espace de rencontre à l’image de la richesse des cultures d’Afrique de l’Ouest présentes dans le quartier de la Goutte d’Or.
Aux côtés de conteurs, musiciens et chanteurs, tout au long de la journée et jusqu’en soirée, profitez du lieu et du programme mêlant ateliers, contes et concert pour célébrer une décennie de musique et des siècles de tradition.
À l’occasion des 10 ans du Sora Yaa Band, le musicien Ameth Sissokho imagine avec l’ICI une immersion inédite dans l’univers des griots.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 22h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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