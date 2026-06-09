Journée d’ouverture de la 10e édition d’Un Été Au Havre Le Havre samedi 27 juin 2026.

Le Havre

Journée d’ouverture de la 10e édition d’Un Été Au Havre

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un Été Au Havre revient du 27 juin au 20 septembre 2026 pour une 10e édition pleine de surprises. Pour découvrir la programmation de cette nouvelle saison, vous êtes invités à participer à la journée d’ouverture du 27 juin.

Samedi 27 juin est organisée une grande journée d’ouverture accessible à tous, afin de découvrir les 7 nouvelles œuvres et de profiter de performances inédites.

Toute la journée de 11h à 18h, vous serez invités à déambuler à travers les différents sites investis par les œuvres pour profiter d’une présentation artistique retraçant les propos de leurs créateurs. Cette journée de visites guidées sera également ponctuée de différents temps forts, comme des concerts, des rencontres avec les artistes, des activités nautiques ou encore des ateliers.

Retrouvez le programme de la journée sur lehavre.fr/que-faire-au-havre/agenda/journee-douverture-de-la-10e-edition-dun-ete-au-havre .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Journée d’ouverture de la 10e édition d’Un Été Au Havre

L’événement Journée d’ouverture de la 10e édition d’Un Été Au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie