Journée d’ouverture EUPeace doctoral training week, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges

Informations pratiques

Journée d’ouverture EUPeace doctoral training week Lundi 6 juillet, 09h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Haute-Vienne

Inscription sur ADUM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

L’Université de Limoges accueille la première édition de la EUPeace Doctoral Training Week, un événement international réunissant doctorants, chercheurs, personnels d’appui à la recherche et professionnels issus des 9 universités de l’Alliance EUPeace.

La journée d’ouverture du lundi 6 juillet est ouverte :

• à tous les doctorants de l’Université de Limoges, toutes disciplines confondues ;

• aux membres du Collège des Écoles Doctorales et des Écoles Doctorales ;

• aux chercheurs, encadrants et collègues intéressés par les questions doctorales et la coopération européenne en recherche.

Au cours de cette journée, les participants auront l’occasion de :

• découvrir les activités EUPeace liées à la recherche doctorale et aux opportunités inter-nationales ;

• assister à des conférences introductives sur les compétences européennes de la re-cherche et les carrières scientifiques contemporaines ;

• rencontrer des doctorants venus des universités partenaires européennes ;

• découvrir leurs travaux lors de la session posters internationale de l’après-midi ;

• échanger dans un cadre convivial lors d’un apéro dinatoire de networking.

Faculté de Droit et des Sciences Économiques 5 rue Félix Eboué Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alice.brites-osorio-de-oliveira@unilim.fr »}]

Développer les compétences de la recherche à travers le cadre européen ResearchComp