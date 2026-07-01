Journée d’ouverture EUPeace doctoral training week, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges
lundi 6 juillet 2026 · Faculté de Droit et des Sciences Économiques · Limoges
Informations pratiques
Journée d’ouverture EUPeace doctoral training week Lundi 6 juillet, 09h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Haute-Vienne
Inscription sur ADUM
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00
L’Université de Limoges accueille la première édition de la EUPeace Doctoral Training Week, un événement international réunissant doctorants, chercheurs, personnels d’appui à la recherche et professionnels issus des 9 universités de l’Alliance EUPeace.
La journée d’ouverture du lundi 6 juillet est ouverte :
• à tous les doctorants de l’Université de Limoges, toutes disciplines confondues ;
• aux membres du Collège des Écoles Doctorales et des Écoles Doctorales ;
• aux chercheurs, encadrants et collègues intéressés par les questions doctorales et la coopération européenne en recherche.
Au cours de cette journée, les participants auront l’occasion de :
• découvrir les activités EUPeace liées à la recherche doctorale et aux opportunités inter-nationales ;
• assister à des conférences introductives sur les compétences européennes de la re-cherche et les carrières scientifiques contemporaines ;
• rencontrer des doctorants venus des universités partenaires européennes ;
• découvrir leurs travaux lors de la session posters internationale de l’après-midi ;
• échanger dans un cadre convivial lors d’un apéro dinatoire de networking.
Faculté de Droit et des Sciences Économiques 5 rue Félix Eboué Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alice.brites-osorio-de-oliveira@unilim.fr »}]
Développer les compétences de la recherche à travers le cadre européen ResearchComp
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