Little Mômes Festival Stage d’Atelier Sonore et Musical Centre Culturel Jean Gagnant Limoges
lundi 6 juillet 2026 · Centre Culturel Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Little Mômes Festival Stage d’Atelier Sonore et Musical
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Le centre Polysson offre depuis longtemps des ateliers de découverte du monde sonorepour les enfants et les tout-petits.
Vous avez de la chance ! Lors du festival deux types d’ateliers vous sont proposés. Les enfants et leurs parents vont partager ensemble un beau moment musical de trente minutes.
Comptines, manipulations d’instruments de musique et jeux rythmiques seront mis en avant par Polysson afin d’éveiller les petits, les un peu plus grands et les grands à l’univers sonore ou musical.
Pour les 6 mois à 3 ans le 6 juillet.
Pour les 3 ans à 6 ans le 7 juillet. .
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine littlemomesfestival@gmail.com
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English : Little Mômes Festival Stage d’Atelier Sonore et Musical
L’événement Little Mômes Festival Stage d’Atelier Sonore et Musical Limoges a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole
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