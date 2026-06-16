Limoges

Exposition Le journal d’Hélène Berr

7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-07-06

L’exposition Journal d’Hélène Berr écrire pour ne pas disparaître à été réalisée par des élèves de 3e du collège Jeanne-d’Arc, en lien avec leurs enseignants et la responsable pédagogique du musée.

Ce projet éducatif mêle histoire, littérature et arts visuels. À travers lectures, recherches et créations artistiques, les élèves ont conçu une exposition retraçant le parcours d’Hélène Berr, une jeune étudiante juive parisienne, auteure d’un journal intime durant l’Occupation. .

7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le journal d’Hélène Berr

L’événement Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Limoges Métropole