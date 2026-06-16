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Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges

Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges

Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 7 Rue Neuve Saint-Étienne

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : jeudi 15 octobre 2026

Tarif :

Limoges

Exposition Le journal d’Hélène Berr

7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-07-06

L’exposition Journal d’Hélène Berr écrire pour ne pas disparaître à été réalisée par des élèves de 3e du collège Jeanne-d’Arc, en lien avec leurs enseignants et la responsable pédagogique du musée.
Ce projet éducatif mêle histoire, littérature et arts visuels. À travers lectures, recherches et créations artistiques, les élèves ont conçu une exposition retraçant le parcours d’Hélène Berr, une jeune étudiante juive parisienne, auteure d’un journal intime durant l’Occupation.   .

7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 55 

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English : Exposition Le journal d’Hélène Berr

L’événement Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Limoges Métropole

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