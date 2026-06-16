Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges
Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges lundi 6 juillet 2026.
Limoges
Exposition Le journal d’Hélène Berr
7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-07-06
L’exposition Journal d’Hélène Berr écrire pour ne pas disparaître à été réalisée par des élèves de 3e du collège Jeanne-d’Arc, en lien avec leurs enseignants et la responsable pédagogique du musée.
Ce projet éducatif mêle histoire, littérature et arts visuels. À travers lectures, recherches et créations artistiques, les élèves ont conçu une exposition retraçant le parcours d’Hélène Berr, une jeune étudiante juive parisienne, auteure d’un journal intime durant l’Occupation. .
7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 55
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English : Exposition Le journal d’Hélène Berr
L’événement Exposition Le journal d’Hélène Berr Limoges a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Limoges Métropole
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