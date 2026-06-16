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Quiz Lecture(s) Limoges

Quiz Lecture(s) Limoges

Quiz Lecture(s) Limoges samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 1 Place de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Limoges

Quiz Lecture(s)

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Vous aimez jouer ? Testez, dans une ambiance détendue, vos connaissances sur Lecture(s) avec un quiz sur une série de diapositives commentées.   .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Quiz Lecture(s)

L’événement Quiz Lecture(s) Limoges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole

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