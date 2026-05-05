Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges

Limoges

Sortie Bord de Vienne

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez découvrir les oiseaux au Bord de Vienne en se début d’été.

RDV Parking du Pont Saint-Martial

Animateur Jean-Louis Mazières .

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38

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English : Sortie Bord de Vienne

L’événement Sortie Bord de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole