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Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges

Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges

Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Pont Saint-Martial

Adresse : Parking du Pont Saint-Martial

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Sortie Bord de Vienne

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez découvrir les oiseaux au Bord de Vienne en se début d’été.
RDV Parking du Pont Saint-Martial
Animateur Jean-Louis Mazières   .

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38 

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English : Sortie Bord de Vienne

L’événement Sortie Bord de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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