Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges
Sortie Bord de Vienne Pont Saint-Martial Limoges dimanche 5 juillet 2026.
Limoges
Sortie Bord de Vienne
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez découvrir les oiseaux au Bord de Vienne en se début d’été.
RDV Parking du Pont Saint-Martial
Animateur Jean-Louis Mazières .
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38
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English : Sortie Bord de Vienne
L’événement Sortie Bord de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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