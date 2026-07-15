Journée d’ouverture Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
samedi 13 février 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journée d’ouverture Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 10:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Ateliers danse Parent / Enfant Présentation du Festival avant chaque atelier
– de 10h à 11h Autour des Balades Sensibles
Pour les enfants de 1 à 3 ans avec Nadège Ametogbe. Prendre plaisir à bouger ensemble, grands et petits, inventer à partir du développement des enfants et éveiller les sens.
Durée 30 min.
– 11h30 Apéro-Sirop
– 14h Autour de Sacs à Murmures
Pour les enfants de 3 à 6 ans avec Eve Christophe et Eleonor Lemaire. différentes expériences ludiques autour de la voix et du mouvement pour brouilles les pistes de qui parle et qui bouge.
Durée 1h15.
– 15h30 Goûter
– 15h30 Autour de Hutte
Pour les enfants de 6 à 10 ans avec Christelle Noumet Laly. Un joyeux moment mêlant dans et manipulation d’objets, en lien avec l’univers burlesque et poétique de Marc Lacourt.
Durée 1h30.
– 17h Apéro-Sirop. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 74 stephanie.rouget@operalimoges.fr
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English : Journée d’ouverture Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges
L’événement Journée d’ouverture Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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