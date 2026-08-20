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Journée du Chineur 2026, Salle Concorde à Villeneuve d’ascq, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Concorde à Villeneuve d'ascq · Villeneuve-d'Ascq

Journée du Chineur 2026, Salle Concorde à Villeneuve d’ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Concorde à Villeneuve d'ascq
Adresse
53 Chemin des Crieurs
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Sur inscription 13 Euros les 1m80

Journée du Chineur 2026 Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle Concorde à Villeneuve d’ascq Nord

Sur inscription 13 Euros les 1m80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Journée ouverte aux collectionneurs de tout genre (disque monnaie, cartes anciennes, livre ……) ainsi que présence d’auteurs et d’autrices et dédicace
Exposition pour les 130 ans de l’Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès

Salle Concorde à Villeneuve d’ascq 53 Chemin des Crieurs Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « amicalelaiquepasteur@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679962000 »}]
Exposition pour les collectionneurs

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