Journée du Chineur 2026, Salle Concorde à Villeneuve d’ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Journée du Chineur 2026 Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle Concorde à Villeneuve d’ascq Nord

Sur inscription 13 Euros les 1m80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Journée ouverte aux collectionneurs de tout genre (disque monnaie, cartes anciennes, livre ……) ainsi que présence d’auteurs et d’autrices et dédicace

Exposition pour les 130 ans de l’Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès

Salle Concorde à Villeneuve d’ascq 53 Chemin des Crieurs Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « amicalelaiquepasteur@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679962000 »}]

Exposition pour les collectionneurs