Journée du commerce équitable Limoges
Journée du commerce équitable Limoges samedi 30 mai 2026.
Limoges
Journée du commerce équitable
18 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable, Artisans du Monde Limoges organise un brunch en continu, et vous invite à partager un moment convivial autour de produits engagés et de nombreuses animations.
Au programme
11h présentation de chants ukrainiens en costumes traditionnels par une association ukrainienne.
14h groupe de danseurs et musiciens africains (sous réserve de confirmation).
16h prestation d’un joueur de oud.
16h30 animation par Lucky’o, animateur d’une émission reggae sur Émergence FM.
Plus de renseignements par téléphone en lien. .
18 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 68 05 limoges@artisansdumonde.org
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English : Journée du commerce équitable
L’événement Journée du commerce équitable Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole
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