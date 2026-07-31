Informations pratiques

Chemillé-sur-Indrois

Journée du Patrimoine 2026

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres samedi et dimanche toute la journée. Visites guidées sans réservation par Christophe Meunier le dimanche à 14h30 et 16h30. Découvrez également l’exposition Les Fables de la Touraine de Thierry Fusalba, entre poésie, philosophie et découverte du patrimoine local.

Visites libres toute la journée le samedi et le dimanche. Des visites guidées sans réservation, proposées par Christophe Meunier, seront également organisées le dimanche à 14h30 et 16h30. Sur les deux jours, découvrez l’exposition Les Fables de la Touraine de Thierry Fusalba, où poésie et philosophie se mêlent pour faire découvrir le patrimoine local sous un regard original et sensible. .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 16 23 92 contact@lachartreuseduliget.fr

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English :

Open house all day Saturday and Sunday.

Guided tours on Sunday at 2.30pm and 4.30pm.

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire