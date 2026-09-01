Journée du patrimoine : À la découverte de la machinerie ! La Colline Paris

Informations pratiques

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, La Colline vous ouvre ses portes et vous invite à passer de l’autre côté du décor.

Franchissez le rideau de fer, plongez dans les dessous de scène, envolez-vous dans les cintres… Le temps d’une visite, explorez des espaces habituellement invisibles au public et pénétrez dans l’univers de celles et ceux qui font le théâtre.

Guidés par les équipes de La Colline, vous découvrirez les métiers et les savoir-faire qui contribuent à la création d’un spectacle. Lumière, son, machinerie : trois parcours pour comprendre comment un spectacle prend forme, des coulisses au plateau.

Une plongée dans les coulisses de La Colline

avec Sébastien Dupont, responsable du service machinerie

Le samedi 19 septembre 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T13:00:00+02:00_2026-09-19T14:00:00+02:00

La Colline 15, rue Malte Brun 75020 Paris



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