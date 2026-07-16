Journée du patrimoine à l’Opéra, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Journée du patrimoine à l’Opéra Dimanche 20 septembre, 12h00 Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Opéra de Lille ouvre ses portes de 12h à 17h, pour une découverte libre du bâtiment. La journée sera ponctuée de performances artistiques.

Également point d’information sur les spectacles de la saison 2026-27 et ouverture exceptionnelle de la billetterie.

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21

Visite libre et surprises artistiques

© Simon Gosselin