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Journée du patrimoine à l’Opéra, Opéra de Lille, Lille

dimanche 20 septembre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Journée du patrimoine à l’Opéra, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Journée du patrimoine à l’Opéra Dimanche 20 septembre, 12h00 Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Opéra de Lille ouvre ses portes de 12h à 17h, pour une découverte libre du bâtiment. La journée sera ponctuée de performances artistiques.
Également point d’information sur les spectacles de la saison 2026-27 et ouverture exceptionnelle de la billetterie.

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21
Visite libre et surprises artistiques

© Simon Gosselin

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