Journée du patrimoine à l’Opéra, Opéra de Lille, Lille
dimanche 20 septembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Journée du patrimoine à l’Opéra Dimanche 20 septembre, 12h00 Opéra de Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Opéra de Lille ouvre ses portes de 12h à 17h, pour une découverte libre du bâtiment. La journée sera ponctuée de performances artistiques.
Également point d’information sur les spectacles de la saison 2026-27 et ouverture exceptionnelle de la billetterie.
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21
Visite libre et surprises artistiques
© Simon Gosselin
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