Journée du patrimoine à l’univers ! Lille

Informations pratiques

Lille

Journée du patrimoine à l’univers !

16 rue Georges Danton Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !

Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.

**Au programme**

**10h30** Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)

En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.

Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.

**14h & 16h** Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.

**14h30** Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.

**18h** Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.

Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible.

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !

Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.

**Au programme**

**10h30** Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)

En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.

Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.

**14h & 16h** Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.

**14h30** Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.

**18h** Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.

Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible. .

16 rue Georges Danton Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France coordination@lunivers.org

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English :

%C0 To celebrate Heritage Days, the museum is opening its doors!

All day long, come explore the museum and discover still and moving film images.

**On the program**:

**10:30 a.m.**: Screening for young audiences with Cellofan (ages 4 and up)

In partnership with Cellofan, come discover a selection of short films from the past and present.

We will also be presenting, on this occasion, the film created this summer by local youth through a filmmaking workshop led by Cellofan.

**2:00 p.m. & 4:00 p.m.**: Tour of the cinema and the projection booth. 16 mm film projection demonstration in the theater.

**2:30 p.m.**: Pinhole Camera Workshop. Led by Mathieu, create your own pinhole camera! Maximum 10 participants, open to all ages.

**6:00 p.m.**: Screening of *Riverboom* by Claude Baechtold. Free screening; pay what you wish.

Throughout the day, a photo exhibition created by lab members will be on display.

L’événement Journée du patrimoine à l’univers ! Lille a été mis à jour le 2026-07-31 par Hauts-de-France Tourisme