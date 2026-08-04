Journée du patrimoine à l’univers ! Lille
samedi 19 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lille
Journée du patrimoine à l’univers !
16 rue Georges Danton Lille Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !
Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.
**Au programme**
**10h30** Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)
En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.
Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.
**14h & 16h** Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.
**14h30** Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.
**18h** Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.
Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible.
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !
Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.
**Au programme**
**10h30** Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)
En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.
Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.
**14h & 16h** Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.
**14h30** Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.
**18h** Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.
Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible. .
16 rue Georges Danton Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France coordination@lunivers.org
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English :
%C0 To celebrate Heritage Days, the museum is opening its doors!
All day long, come explore the museum and discover still and moving film images.
**On the program**:
**10:30 a.m.**: Screening for young audiences with Cellofan (ages 4 and up)
In partnership with Cellofan, come discover a selection of short films from the past and present.
We will also be presenting, on this occasion, the film created this summer by local youth through a filmmaking workshop led by Cellofan.
**2:00 p.m. & 4:00 p.m.**: Tour of the cinema and the projection booth. 16 mm film projection demonstration in the theater.
**2:30 p.m.**: Pinhole Camera Workshop. Led by Mathieu, create your own pinhole camera! Maximum 10 participants, open to all ages.
**6:00 p.m.**: Screening of *Riverboom* by Claude Baechtold. Free screening; pay what you wish.
Throughout the day, a photo exhibition created by lab members will be on display.
L’événement Journée du patrimoine à l’univers ! Lille a été mis à jour le 2026-07-31 par Hauts-de-France Tourisme
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