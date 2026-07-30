JOURNEE DU PATRIMOINE AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNEE DU PATRIMOINE AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Cette année le Musée départemental de la Résistance et de la Déportations’empare de la thématique Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

– Visite livre des expositions.

(Samedi et dimanche de 10h à 18h).

– A la découverte des collections les plus fragiles visites commentée

(Samedi à 11h et 14h et dimanche à 11h, sur réservation).

– Atelier Origami et Impression végétale

(Samedi de 14h à 17h)

– Concert de l’ensemble toulousain Raisins et Amandes

(Dimanche à 17h) .

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 33 17 40 musee-resistance@cd31.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE