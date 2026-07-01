Journée du Patrimoine, Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Journée du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers Maine-et-Loire

pas de limite, entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées ou libre du patrimoine religieux, exposition de voitures anciennes environ une quinzaine, sculpture sur ballon, orchestre « Gavroche et Bretelle »type guinguette, tour en calèche dans le parc et autour de la batisse. Buvette et crêpes, tables et chaises à disposition.

Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers 2 rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou 49310 La Salle-de-Vihiers Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 49 12 45 https://centrevivreensemble-fsjd.fr/ Communauté religieuse avec une architecture d’exception à découvrir, l’EHPAD y est intégré et ce lieu ouvre ses porte pour des visites guidés, des animations pour enfants, un orchestre, tour en calèche pour visiter le parc, buvette et crêpes Parking à proximité et 3 place PMR sur place, dépose minute possible.

Visites guidées ou libre du patrimoine religieux, exposition de voitures anciennes environ une quinzaine, sculpture sur ballon, orchestre « Gavroche et Bretelle »type guinguette, tour en calèche dans à…

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