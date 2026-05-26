Journée du Patrimoine de la Résidence Rose Giet Centre Vivre Ensemble Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Journée du Patrimoine de la Résidence Rose Giet

Centre Vivre Ensemble 2 Rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir un lieu chargé d’histoire et d’engagement lors d’une après-midi conviviale et ouverte à tous.

Ancienne infirmerie de la Congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, la Résidence Rose Giet , implantée à la Salle de Vihiers, a été transformée en EHPAD en 2006.

Elle fait aujourd’hui partie intégrante du Centre Vivre Ensemble, un ensemble de trois établissements dont les professionnels se mobilisent chaque jour avec passion pour accompagner les personnes âgées dépendantes, parfois en situation de handicap, ainsi que leurs proches. Tourné vers l’avenir, le Centre développe constamment des projets innovants pour adapter le parcours de vie des résidents et accueillir les personnes en situation de handicap vieillissantes du territoire.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’établissement vous ouvre grand ses portes pour vous faire explorer ce site d’exception. Tout au long de l’après-midi, un riche programme d’animations gratuites attend petits et grands

– Visites guidées et libre de la communauté religieuse des filles de la charité du sacrée coeur de Jésus.

(l’histoire, l’architecture…)

– Exposition de voitures anciennes

– Groupe de musique Gavroches et Bretelles

– Tour en calèche pour découvrir tout le site arboré

– Sculpture sur ballon

– Buvette et crêpes. .

Centre Vivre Ensemble 2 Rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 12 45 a.abelard@fondation-sjd.fr

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English :

Come and discover a place steeped in history and commitment during a convivial afternoon open to all.

L’événement Journée du Patrimoine de la Résidence Rose Giet Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges