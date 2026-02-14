Informations pratiques

Limoges

Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges

2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des 50 ans des facultés de médecine et de pharmacie de Limoges, une ouverture au public est envisagée lors des Journées européennes du patrimoine. Cette journée permettrait de faire découvrir le patrimoine scientifique, médical, pharmaceutique, botanique et pédagogique des facultés. Une exposition présenterait du matériel médical ancien, des affiches et documents de publicité pharmaceutique, des ordonnanciers (1890-1910), des herbiers des collections Fray-Fournier et Le Gendre, ainsi que d’autres collections patrimoniales. Deux visites guidées seraient proposées l’une consacrée au service d’anatomie et à l’évolution des outils pédagogiques, l’autre à la galénique et à l’histoire du médicament. Des ateliers ludiques et pédagogiques viendraient compléter cette découverte. .

2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 58 02

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English : Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges

L’événement Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole