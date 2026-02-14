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Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Limoges

Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
2 Rue du Docteur Raymond Marcland
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges

2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des 50 ans des facultés de médecine et de pharmacie de Limoges, une ouverture au public est envisagée lors des Journées européennes du patrimoine. Cette journée permettrait de faire découvrir le patrimoine scientifique, médical, pharmaceutique, botanique et pédagogique des facultés. Une exposition présenterait du matériel médical ancien, des affiches et documents de publicité pharmaceutique, des ordonnanciers (1890-1910), des herbiers des collections Fray-Fournier et Le Gendre, ainsi que d’autres collections patrimoniales. Deux visites guidées seraient proposées l’une consacrée au service d’anatomie et à l’évolution des outils pédagogiques, l’autre à la galénique et à l’histoire du médicament. Des ateliers ludiques et pédagogiques viendraient compléter cette découverte.   .

2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 58 02 

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English : Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges

L’événement Journée du Patrimoine Facultés de médecine et pharmacie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole

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