Informations pratiques

Limoges

Journée du Patrimoine Gare de Limoges Benedictins

7 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans les coulisses de la gestion ferroviaire en découvrant le poste de commande de la gare de Limoges-Bénédictins. Lors de cette visite exceptionnelle, les agents de SNCF Réseau vous expliqueront comment sont tracés les itinéraires des trains et comment les circulations sont pilotées depuis ce centre de commande moderne. Une occasion rare de mieux comprendre le fonctionnement du réseau ferroviaire et les métiers qui assurent la sécurité et la fluidité du trafic au quotidien. .

7 Place Maison Dieu Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée du Patrimoine Gare de Limoges Benedictins

L’événement Journée du Patrimoine Gare de Limoges Benedictins Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole