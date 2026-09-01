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AGENDA · Montmirail

Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine Montmirail

dimanche 20 septembre 2026 · Montmirail

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
Première avenue
Ville
51210 Montmirail
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Montmirail

Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine

Première avenue Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Dimanche 20 septembre
16 sites ouverts et traversables à pied et à vélo
Première avenue
Départs Piétons de 8h30 à 9h15, vélos de 9h15 à 10h00.
Arrivée et convivialité fin de matinée.
Le verre de l’amitié sera offert à tous les participants.
Parmi les sites les écoles, collèges, salle des fêtes, cinéma, gare, les pompiers, la maternelle, la crèche, centre la Rochefoucauld, église, mairie…

Gratuit.
Inscriptions à l’office de tourisme.   .

Première avenue Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 7 86 10 05 03 

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English : Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine

L’événement Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine Montmirail a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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