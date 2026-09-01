Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine Montmirail
dimanche 20 septembre 2026 · Montmirail
Informations pratiques
Montmirail
Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine
Première avenue Montmirail Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Dimanche 20 septembre
16 sites ouverts et traversables à pied et à vélo
Première avenue
Départs Piétons de 8h30 à 9h15, vélos de 9h15 à 10h00.
Arrivée et convivialité fin de matinée.
Le verre de l’amitié sera offert à tous les participants.
Parmi les sites les écoles, collèges, salle des fêtes, cinéma, gare, les pompiers, la maternelle, la crèche, centre la Rochefoucauld, église, mairie…
Gratuit.
Inscriptions à l’office de tourisme. .
Première avenue Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 7 86 10 05 03
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English : Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine
L’événement Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine Montmirail a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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