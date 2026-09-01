Informations pratiques

Montmirail

Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine

Première avenue Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:15:00

fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Dimanche 20 septembre

16 sites ouverts et traversables à pied et à vélo

Première avenue

Départs Piétons de 8h30 à 9h15, vélos de 9h15 à 10h00.

Arrivée et convivialité fin de matinée.

Le verre de l’amitié sera offert à tous les participants.

Parmi les sites les écoles, collèges, salle des fêtes, cinéma, gare, les pompiers, la maternelle, la crèche, centre la Rochefoucauld, église, mairie…

Gratuit.

Inscriptions à l’office de tourisme. .

Première avenue Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 7 86 10 05 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine

L’événement Journée du Patrimoine la boucle du patrimoine Montmirail a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence de Développement Touristique de la Marne