Journée du Patrimoine Musée Courbet Ornans
Journée du Patrimoine Musée Courbet Ornans samedi 19 septembre 2026.
Ornans
Journée du Patrimoine
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journée du Patrimoine au Pôle Courbet, à cette occasion, l’entrée du musée sera gratuite les 19 et 20 septembre. Autour de l’exposition temporaire Réalisme animal, nous vous proposons plusieurs activités gratuites durant le week-end
À 10h Atelier Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?
À 11h et 14h Visite À la rencontre des animaux sauvages
Entre 14h30 et 17h30 Musique Bar à son dégustas’sons (d’environnements sonores) d’ici et d’ailleurs
Les journées du patrimoine se poursuivent le 20 septembre à l’atelier Courbet. Programme complet à découvrir sur www.musee-courbet.fr .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Journée du Patrimoine
L’événement Journée du Patrimoine Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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