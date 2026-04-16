Journée du Patrimoine Musée Courbet Ornans

Ornans

Journée du Patrimoine

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journée du Patrimoine au Pôle Courbet, à cette occasion, l’entrée du musée sera gratuite les 19 et 20 septembre. Autour de l’exposition temporaire Réalisme animal, nous vous proposons plusieurs activités gratuites durant le week-end

À 10h Atelier Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?

À 11h et 14h Visite À la rencontre des animaux sauvages

Entre 14h30 et 17h30 Musique Bar à son dégustas’sons (d’environnements sonores) d’ici et d’ailleurs

Les journées du patrimoine se poursuivent le 20 septembre à l’atelier Courbet. Programme complet à découvrir sur www.musee-courbet.fr .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Journée du Patrimoine

L’événement Journée du Patrimoine Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)