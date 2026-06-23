Brissac Loire Aubance

Journée du Patrimoine Spectacle Lombric Spaghetti Sur les rails

Place du Général de Gaulle Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Lombric Spaghetti Sur les rails spectacle décalé, pour un trio clownesque, déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante.

Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine avec un spectacle décalé, pour un trio clownesque, déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante.

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu, que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté…

Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés et de la musique live. .

Place du Général de Gaulle Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 74 16 culture@brissacloireaubance.fr

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English :

Lombric Spaghetti On the Rails: a quirky show featuring a clown trio performing a daring balancing act on a moving barrier.

L’événement Journée du Patrimoine Spectacle Lombric Spaghetti Sur les rails Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages