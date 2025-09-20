Journées du Patrimoine Visite de l’Eglise Saint-Etienne et de sa charpente

3 Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite accompagnée de l’église Saint Etienne et de sa charpente. Possibilité de monter au clocher et à la charpente par groupe de 7 personnes (52 marches).

Située au centre de l’ancienne place forte, l’église Saint-Étienne possède une nef romane, un transept et un chœur gothique. Le retable de style baroque (XVIe & XVIIe siècles) comporte un tableau de Pierrat (1662) représentant la Pentecôte.

Église, bâtiment et mobilier intérieur, sont inscrits au titre des Monuments historiques. Le banc d’oeuvre, la chair et les bancs berrichons datent du 18ème siècle.

Les vêtements liturgiques seront présentés pour l’occasion. .

3 Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Saint Etienne church and its roof structure. Groups of 7 can climb up to the bell tower and roof structure (52 steps).

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’Eglise Saint-Etienne et de sa charpente Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX