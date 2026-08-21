Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de Dassy (Saint-Pierre, La Réunion), UPEP de Dassy, Saint-Denis

Informations pratiques

Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de Dassy (Saint-Pierre, La Réunion) Samedi 19 septembre, 09h30 UPEP de Dassy La Réunion

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

La CIVIS et runéo vous invitent à découvrir l’usine de traitement d’eau potable de Dassy mise en service en 2022.

Conçue pour traiter l’eau du Bras de la Plaine, elle repose sur une technologie innovante de filtration membranaire. Elle alimentera à terme 50 000 foyers, soit la moitié des Saint-Pierrois.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement de l’eau, ainsi que l’intégration environnementale de ce site conçu dans une logique de développement durable.

UPEP de Dassy 65 chemin des Acajous Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « communication.la-reunion@runeo.re »}]

La CIVIS et Runéo vous invitent à découvrir l’usine de traitement d’eau potable de Dassy mise en service en 2022.

©runéo