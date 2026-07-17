Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles (97400 ) La Réunion, 97400 Saint Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles (97400 ) La Réunion Samedi 19 septembre, 10h30 97400 Saint Denis La Réunion

L’inscription préalable est obligatoire. Le port de chaussures plates et fermées, ainsi que d’un pantalon long sera nécessaire pour accéder aux installations.

Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition. Age min : 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

La CINOR et Dionéo vous invitent à découvrir l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles à Saint-Denis.

Conçue pour alimenter ce quartier des hauts de la ville, elle a une capacité de traitement de 1 200 mètres cubes d’eau par jour.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement de l’eau. Une occasion d’explorer les enjeux de l’eau et du développement durable.

97400 Saint Denis Bois de Nèfles 97400 Saint Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « communication.la-reunion@runeo.re »}]

La CINOR et Dionéo vous invitent à découvrir l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles à Saint-Denis.

runeo