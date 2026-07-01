Journée entreprendre du Muretain- Agglo, Espace Emploi Entreprise, Muret

Informations pratiques

Journée entreprendre du Muretain- Agglo Mercredi 8 juillet, 09h00 Espace Emploi Entreprise Haute-Garonne

Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Mercredi 8 juillet 2026 de 9h00 à 16h30

Espace Emploi Entreprise

8 rue Jean Jaurès, 31600 Muret

– C’est quoi une journée « Entreprendre » ?

L’objectif est d’acquérir en une journée :

• Les repères techniques essentiels pour apprécier son projet de création avant d’aller plus loin

• Appréhender le fonctionnement d’une petite entreprise, son environnement juridique, ses conséquences fiscales et sociales

• Adopter une méthode efficace pour étudier son projet

• Savoir construire son projet étapes par étapes et les actions à mettre en oeuvre

Dans le cadre de cette journée, le programme s’articule autour des points suivants :

• La démarche de création

• La présentation de l’étude de marché et du prévisionnel économique et financier

• Le fonctionnement d’une petite entreprise

• L’environnement juridique et ses conséquences fiscales et sociales

• Les principales aides à la création.

A la suite de ces journées de sensibilisation, les personnes accueillies peuvent soit créer directement leur entreprise, soit être accompagnées, formées et/ou tester leur activité grâce à différents dispositifs d’aide à la création (couveuse du Muretain notamment).

Inscription : auprès de BGE par Téléphone au 05.61.61.45.00

Animation par l’antenne Muretaine de BGE Haute Garonne

Espace Emploi Entreprise 8 rue Jean Jaures, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 61 45 00 »}]

Très engagé dans le développement économique, le Muretain Agglo, organise depuis plusieurs années des journées de sensibilisation à la création/reprise d’entreprise sur le territoire.