Journée EQUIBOOSTER Paroles de cheval Lieu-dit Montras Bretoncelles

Journée EQUIBOOSTER Paroles de cheval

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Thème S’épanouir dans le collectif.

Que vous ayez envie d’une journée conviviale pour vous faire plaisir, d’une plongée en immersion dans le monde comportemental des chevaux ou d’un espace pour évoluer et vous découvrir, les Dimanches Equibooster sont faits pour vous ! Des journées en groupe, entre amis, en famille, ou à la découverte de nouvelles têtes, un cadre privilégié, une cavalerie sélectionnée et formée pour vous et une équipe bienveillante et souriante pour vous accompagner dans la découverte de l’Equicoaching. Vous hésitez à franchir le pas parce que Monter à cheval, pas question! ? Pas besoin d’être cavalier, tout se passe à pied ! Vous avez peur des chevaux? Nous faisons le pari de vous accompagner pas à pas jusqu’à une évolution sereine et autonome au contact des ces grands animaux. Nous vous promettons une journée qui permet à chacun d’évoluer dans l’échange et la découverte en restant au niveau qui est confortable pour chacun, de la simple journée détente à la recherche de clés pratiques et transposables immédiatement pour améliorer votre quotidien.

Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire. .

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr

English : Journée EQUIBOOSTER Paroles de cheval

L’événement Journée EQUIBOOSTER Paroles de cheval Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche