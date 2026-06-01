Journée européenne de l’archéologie Place de l’Église Orgelet

Orgelet

Journée européenne de l’archéologie

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Journée européenne de l’archéologie le dimanche 14 juin de 14h à 16h au départ du parvis de l’église d’Orgelet.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez découvrir l’histoire du château d’Orgelet et les vestiges qui témoignent de son passé médiéval.

Cette visite commentée vous conduira sur le site des ruines de l’ancien château qui dominait autrefois la ville. Elle se poursuivra dans l’église d’Orgelet où est exposé le remarquable carrelage médiéval mis au jour lors des recherches archéologiques.

Une occasion unique de mieux comprendre l’histoire d’Orgelet, son rôle au Moyen Âge et les découvertes archéologiques qui permettent aujourd’hui de faire revivre ce patrimoine disparu. .

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 02 83 asphor@asphor.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée européenne de l’archéologie

L’événement Journée européenne de l’archéologie Orgelet a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE