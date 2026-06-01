Journée européenne de l’archéologie Place de l’Église Orgelet
Journée européenne de l’archéologie Place de l’Église Orgelet dimanche 14 juin 2026.
Orgelet
Journée européenne de l’archéologie
Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Journée européenne de l’archéologie le dimanche 14 juin de 14h à 16h au départ du parvis de l’église d’Orgelet.
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez découvrir l’histoire du château d’Orgelet et les vestiges qui témoignent de son passé médiéval.
Cette visite commentée vous conduira sur le site des ruines de l’ancien château qui dominait autrefois la ville. Elle se poursuivra dans l’église d’Orgelet où est exposé le remarquable carrelage médiéval mis au jour lors des recherches archéologiques.
Une occasion unique de mieux comprendre l’histoire d’Orgelet, son rôle au Moyen Âge et les découvertes archéologiques qui permettent aujourd’hui de faire revivre ce patrimoine disparu. .
Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 02 83 asphor@asphor.org
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English : Journée européenne de l’archéologie
L’événement Journée européenne de l’archéologie Orgelet a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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