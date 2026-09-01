Journée européenne du Patrimoin 40 ans premier coup de pinceau dans l’église Sous-Parsat

Informations pratiques

Sous-Parsat

Journées du Patrimoine 40 ans premier coup de pinceau dans l’église

D45 Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une journée au cœur du patrimoine

De 10h à 17h, venez découvrir l’église et célébrer les 40 ans du premier coup de pinceau de Gabriel Chabrat à travers visites, expositions et rétrospective de son œuvre.

Au programme visite commentée avec l’artiste, déjeuner coloré à l’Auberge de Camille (sur réservation), lecture de poèmes de Baudelaire et Rimbaud par Anne Hamot dans la galerie, concert d’Erwann Duneaud et Toby Dunn ( au chapeau), projection du film de Télémillevaches de 1995, galerie de l’artiste ouverte et expositions photos, maquettes ainsi que des créations des enfants de l’école.

Une journée conviviale, artistique et pleine de découvertes à partager en famille ou entre amis ! .

D45 Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Journées du Patrimoine 40 ans premier coup de pinceau dans l’église

L’événement Journées du Patrimoine 40 ans premier coup de pinceau dans l’église Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Creuse Sud Ouest