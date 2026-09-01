Journée européenne du Patrimoin Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn Eglise Sous-Parsat

Informations pratiques

Sous-Parsat

Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn

Eglise D45 Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble, mais à l’occasion de ces journées du patrimoine, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre à eux.

L’un, habitué de la musique improvisée dans son projet CRAVE avec l’illustrateur Aurélien Morinière, a invité l’autre pour cette occasion à jouer dans l’église si singulière de Sous-Parsat.

Une musique singulière est donc de rigueur deux âmes, deux guitares et de nombreux effets pour créer un instant d’expérimentation, de voyage mais aussi de communion, le temps d’une improvisation.. .

Eglise D45 Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn

L’événement Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Creuse Sud Ouest