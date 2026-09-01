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AGENDA · Sous-Parsat

Journée européenne du Patrimoin Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn Eglise Sous-Parsat

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise · Sous-Parsat

Journée européenne du Patrimoin Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn Eglise Sous-Parsat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
D45
Ville
23150 Sous-Parsat
Département
Creuse
Tarif

Sous-Parsat

Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn

Eglise D45 Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble, mais à l’occasion de ces journées du patrimoine, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre à eux.
L’un, habitué de la musique improvisée dans son projet CRAVE avec l’illustrateur Aurélien Morinière, a invité l’autre pour cette occasion à jouer dans l’église si singulière de Sous-Parsat.
Une musique singulière est donc de rigueur deux âmes, deux guitares et de nombreux effets pour créer un instant d’expérimentation, de voyage mais aussi de communion, le temps d’une improvisation..   .

Eglise D45 Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93  ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn

L’événement Journées européennes du Patrimoine Concert Erwann Duneaud et Toby Dunn Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Creuse Sud Ouest

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