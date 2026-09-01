Journée européenne du Patrimoin Visite commentée 40 ans premier coup de pinceau dans l’église Sous-Parsat
dimanche 20 septembre 2026 · Sous-Parsat
Informations pratiques
Sous-Parsat
Journées européennes du Patrimoine Visite commentée 40 ans premier coup de pinceau dans l’église
D45 Sous-Parsat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’église de Sous-Parsat en compagnie de son créateur, le peintre Gabriel Chabrat.
L’artiste vous dévoilera la genèse de cette œuvre monumentale, qui recouvre entièrement les murs et la voûte de l’édifice, et vous donnera les clés de lecture de ses fresques et de ses vitraux.
Une visite rare et privilégiée au cœur d’un lieu unique, où patrimoine et création contemporaine dialoguent avec force. .
D45 Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Journées européennes du Patrimoine Visite commentée 40 ans premier coup de pinceau dans l’église
L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite commentée 40 ans premier coup de pinceau dans l’église Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Creuse Sud Ouest
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