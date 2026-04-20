Journée européenne du patrimoine et du matrimoine Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes
Journée européenne du patrimoine et du matrimoine Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes samedi 19 septembre 2026.
Journée européenne du patrimoine et du matrimoine Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Samedi 19 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes
### **Visites libres des collections en continu de 14h à 18h**
Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen classées Monuments historiques, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.
> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu,
Allée Henri Poincaré à Rennes.
Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.
**► Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h**
Sans réservation, accès libre dans la limite des jauges.
Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : [https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00
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Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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