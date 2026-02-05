Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Graines d’aventurières ! Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menée par le conservatoire botanique.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Seeds of adventure! This workshop will be an opportunity to observe their genius and discover the missions carried out by the botanical conservatory.

