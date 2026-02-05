Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette dimanche 20 septembre 2026.
Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Graines d’aventurières ! Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menée par le conservatoire botanique.
.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Seeds of adventure! This workshop will be an opportunity to observe their genius and discover the missions carried out by the botanical conservatory.
L’événement Journée européenne du patrimoine Graines d’aventurières !| CBN Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier