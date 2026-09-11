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Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous Samedi 19 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’atelier artistique, animé par les plasticiennes du musée, est un moment de partage et de créativité au cœur des collections.
Une invitation à observer les œuvres, à laisser libre cours à son imagination et à expérimenter différentes pratiques artistiques.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
L’atelier artistique animé par les plasticiennes du musée est un moment de partage et de créativité au cœur des collections du musée. JEP 2026 Journées du Patrimoine

© Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali

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