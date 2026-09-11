Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous Samedi 19 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’atelier artistique, animé par les plasticiennes du musée, est un moment de partage et de créativité au cœur des collections.

Une invitation à observer les œuvres, à laisser libre cours à son imagination et à expérimenter différentes pratiques artistiques.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

L’atelier artistique animé par les plasticiennes du musée est un moment de partage et de créativité au cœur des collections du musée. JEP 2026 Journées du Patrimoine

© Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali