Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite avec audio description, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite avec audio description Vendredi 18 septembre, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Augustins s’associe à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour proposer une découverte adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Partez à la découverte de l’histoire de ce haut lieu de culture et explorez la remarquable façade de la bibliothèque à travers la fabuleuse frise sculptée par Sylvestre Clerc. Une visite sensorielle qui révèle toute la richesse artistique et symbolique de cet édifice.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Visite avec audio description La Bibliothèque d’étude et du patrimoine, temple de la connaissance