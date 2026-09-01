Journée européennes du patrimoine Musée du Sel Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Journée européennes du patrimoine Musée du Sel

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Week-end artistique au musée du sel pour les Journées européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre Léo Fabert, artiste messin, réalisera des croquis sur le vif de l’éco pâturage présent dans le parc du Musée départemental du Sel.

Dimanche 20 septembre, le street artist Soke Oner reviendra graffer une œuvre en lien avec la thématique du sel.

Aux horaires d’ouverture du siteEnfants

0 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artistic Weekend at the Salt Museum for European Heritage Days.

On Saturday, September 19, Léo Fabert, an artist from Metz, will create on-site sketches of the grazing ecosystem in the park of the Departmental Salt Museum.

On Sunday, September 20, street artist Soke Oner will return to create a graffiti piece related to the theme of salt.

During the site’s opening hours

L’événement Journée européennes du patrimoine Musée du Sel Marsal a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS