Journée européennes du patrimoine Musée d’Art et d’Industrie Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Industrie · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Journée européennes du patrimoine
Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
43ième édition des journées du patrimoine
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Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 73 00 mai.musee@saint-etienne.fr
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English :
43rd Edition of Heritage Days
L’événement Journée européennes du patrimoine Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-26 par Ville de Saint-Etienne
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