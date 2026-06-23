JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech
JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech samedi 4 juillet 2026.
Arles-sur-Tech
JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE
Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Journée Famille et Jeunesse au parc de la Mairie
animations, structures gonflables jeux pour enfants, chasse aux trésors 9h30 à 17h30
Manifestation gratuite….
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Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
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English :
Family and Youth Day at City Hall Park
activities, inflatable play structures, games for children, treasure hunt 9:30 a.m. 5:30 p.m.
Free event….
L’événement JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH
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