Arles-sur-Tech

JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE

Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Journée Famille et Jeunesse au parc de la Mairie

animations, structures gonflables jeux pour enfants, chasse aux trésors 9h30 à 17h30

Manifestation gratuite….

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Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

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English :

Family and Youth Day at City Hall Park

activities, inflatable play structures, games for children, treasure hunt 9:30 a.m. 5:30 p.m.

Free event….

L’événement JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH