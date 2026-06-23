UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech

JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech

JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Lieu-dit Baills Pallarès
Ville
66150 Arles-sur-Tech
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Arles-sur-Tech

JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE

Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Journée Famille et Jeunesse au parc de la Mairie
animations, structures gonflables jeux pour enfants, chasse aux trésors 9h30 à 17h30
Manifestation gratuite….
  .

Lieu-dit Baills Pallarès Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family and Youth Day at City Hall Park
activities, inflatable play structures, games for children, treasure hunt 9:30 a.m. 5:30 p.m.
Free event….

L’événement JOURNEE FAMILLE ET JEUNESSE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH

À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)