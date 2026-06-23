PARTIR EN LIVRE Arles-sur-Tech
PARTIR EN LIVRE Arles-sur-Tech jeudi 2 juillet 2026.
Arles-sur-Tech
PARTIR EN LIVRE
rue du 14 juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Jeudi 2 juillet
Partir en Livre Journée Lire et faire lire au Moulin des Arts et de l’Artisanat
de 9h à 11h30
Contact 04 68 83 90 66 …
.
rue du 14 juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
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English :
Thursday, July 2
Partir en Livre — Read and Help Others Read Day at the Moulin des Arts et de l’Artisanat
from 9:00 a.m. to 11:30 a.m.
Contact: 04 68 83 90 66…
L’événement PARTIR EN LIVRE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH
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