Arles-sur-Tech

PARTIR EN LIVRE

rue du 14 juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-02 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Jeudi 2 juillet

Partir en Livre Journée Lire et faire lire au Moulin des Arts et de l’Artisanat

de 9h à 11h30

Contact 04 68 83 90 66 …

.

rue du 14 juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

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English :

Thursday, July 2

Partir en Livre — Read and Help Others Read Day at the Moulin des Arts et de l’Artisanat

from 9:00 a.m. to 11:30 a.m.

Contact: 04 68 83 90 66…

L’événement PARTIR EN LIVRE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH