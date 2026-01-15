Journée festive au Cabaret de Dancharia Spécial ABBA ! Castelnau-Magnoac
Journée festive au Cabaret de Dancharia Spécial ABBA !
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-28 07:15:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Midi gourmand & spectacle
Installez-vous confortablement au Cabaret de Dancharia pour un repas animé et convivial.
Tout au long du déjeuner, laissez-vous entraîner par un spectacle musical haut en couleurs rendant hommage aux plus grands succès du légendaire groupe ABBA.
Retour en début d’après-midi, des refrains plein la tête et le sourire aux lèvres.
Tarifs par personne (prix dégressifs)
Base 20 personnes 101 €.
Base 30 personnes 83 €.
Base 40 personnes 73 €.
Base 50 personnes 68 €.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com
English :
Gourmet lunch & show:
Make yourself comfortable at the Cabaret de Dancharia for a lively and convivial lunch.
Throughout lunch, let yourself be carried away by a colorful musical show paying tribute to the greatest hits of the legendary group ABBA.
Return in the early afternoon with a smile on your face.
Prices per person (sliding scale):
Based on 20 people: 101 ?.
Based on 30 people: 83 ?.
Base 40 people: 73 ?.
Base 50 persons 68 ?.
