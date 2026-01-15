Journée festive au Cabaret de Dancharia Spécial ABBA !

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-28 07:15:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Midi gourmand & spectacle

Installez-vous confortablement au Cabaret de Dancharia pour un repas animé et convivial.

Tout au long du déjeuner, laissez-vous entraîner par un spectacle musical haut en couleurs rendant hommage aux plus grands succès du légendaire groupe ABBA.

Retour en début d’après-midi, des refrains plein la tête et le sourire aux lèvres.

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 101 €.

Base 30 personnes 83 €.

Base 40 personnes 73 €.

Base 50 personnes 68 €.

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Gourmet lunch & show:

Make yourself comfortable at the Cabaret de Dancharia for a lively and convivial lunch.

Throughout lunch, let yourself be carried away by a colorful musical show paying tribute to the greatest hits of the legendary group ABBA.

Return in the early afternoon with a smile on your face.

Prices per person (sliding scale):

Based on 20 people: 101 ?.

Based on 30 people: 83 ?.

Base 40 people: 73 ?.

Base 50 persons 68 ?.

