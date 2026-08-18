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Journée festive Constellation et la Générale La Générale, Caserne Mellinet Nantes

samedi 26 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Journée festive Constellation et la Générale La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

L’association Constellation et la Générale vous convient à partager un moment convivial et festif avec des concerts, chorale inclusive Kiff et Boum et des ateliers mini-ferme.Ouvert à tous·tes, gratuit.Crêpes et buvette sur place.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000


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