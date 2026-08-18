AGENDA · Nantes99vues
Journée festive Constellation et la Générale La Générale, Caserne Mellinet Nantes
samedi 26 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
L’association Constellation et la Générale vous convient à partager un moment convivial et festif avec des concerts, chorale inclusive Kiff et Boum et des ateliers mini-ferme.Ouvert à tous·tes, gratuit.Crêpes et buvette sur place.
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
Afficher la carte du lieu La Générale, Caserne Mellinet et trouvez le meilleur itinéraire