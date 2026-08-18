Journée festive Constellation et la Générale La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’association Constellation et la Générale vous convient à partager un moment convivial et festif avec des concerts, chorale inclusive Kiff et Boum et des ateliers mini-ferme.Ouvert à tous·tes, gratuit.Crêpes et buvette sur place.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



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