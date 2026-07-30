Journée Halloween Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

samedi 31 octobre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Journée Halloween

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Viens fêter halloween à la halle de Saint-Didier-en-Velay ! Organisé par le CCAS.

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07

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English :

Come celebrate Halloween at the Saint-Didier-en-Velay market hall! Organized by the CCAS.

L’événement Journée Halloween Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène