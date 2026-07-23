Journée internationale de l’amitié : Apéro & Blind Test Le Moulin à Café Paris

jeudi 30 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris

Informations pratiques

Venez faire découvrir le Moulin à Café avec un.e/des ami.e.s qui ne connaissent pas le lieu pour un apéro !

Avec blind test sur l’amitié ! Gain à la clé :)

Animé par Denis, notre cher responsable, expert en amitié.

Venez faire découvrir le Moulin à Café avec un.e/des ami.e.s !

Le jeudi 30 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T20:00:00+02:00_2026-07-30T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR



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