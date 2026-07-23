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Journée internationale de l’amitié : Apéro & Blind Test Le Moulin à Café Paris

jeudi 30 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris

Journée internationale de l’amitié : Apéro & Blind Test Le Moulin à Café Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Le Moulin à Café
Adresse
9 place de la Garenne
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Venez faire découvrir le Moulin à Café avec un.e/des ami.e.s qui ne connaissent pas le lieu pour un apéro !

Avec blind test sur l’amitié ! Gain à la clé :)

Animé par Denis, notre cher responsable, expert en amitié.

Venez faire découvrir le Moulin à Café avec un.e/des ami.e.s !
Le jeudi 30 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T20:00:00+02:00_2026-07-30T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne  75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR


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