Journée internationale des droits des femmes Marignane

Journée internationale des droits des femmes

Dimanche 8 mars.

A Marignane du 4 au 11 mars 2026.

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Célébrée à travers le monde le 8 mars, son but est de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes, d’éradiquer les stéréotypes et de créer des modèles de comportement sans discrimination sexiste ni violence…

C’est aussi l’occasion de faire un bilan sur leur situation, de célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi de faire entendre leurs revendications.

À l’échelle mondiale, chaque Journée internationale des droits des femmes aborde un thème précis, fixé par l’ONU et donnant lieu à de nombreux débats. Par exemple le combat pour l’égalité entre hommes et femmes, la mise en avant de femmes ayant réussi dans des domaines professionnels variés, l’histoire des femmes…

En France, dans la mesure du possible, des concerts, spectacles, conférences, marches, défilés, événements sportifs ou encore expositions sont proposés. .

English :

Celebrated around the world on March 8, its purpose is to promote equality between women and men, to eradicate stereotypes and to create role models without gender discrimination or violence…

