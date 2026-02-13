Journée Internationale des Droits des Femmes Lycée Montplaisir Valence
Journée Internationale des Droits des Femmes Lycée Montplaisir Valence mardi 10 mars 2026.
Journée Internationale des Droits des Femmes
Lycée Montplaisir 75 rue Montplaisir Valence Drôme
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10
2026-03-10
Dans le cadre d’un temps fort dédié aux femmes, une conférence intitulée Figures féminines à travers le temps impact et héritage mettant en lumière des femmes qui ont marqué l’histoire, suivie d’un témoignage.
Lycée Montplaisir 75 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 42 82 23 centreculturelhispanique@gmail.com
As part of a special event dedicated to women, a conference entitled Female Figures through Time: Impact and Legacy highlights women who have left their mark on history, followed by a testimonial.
L’événement Journée Internationale des Droits des Femmes Valence a été mis à jour le 2026-02-13 par Valence Romans Tourisme